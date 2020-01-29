Законопроект о медиа раскроет владельцев анонимных Telegram-каналов – Ткаченко

Положения законопроекта О медиа предполагают, что анонимные Telegram-каналы, которые подпадают под определение медиа, должны указывать своих владельцев.

Об этом рассказал председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция Слуга народа).

– В законе есть такая норма: мы требуем от всех медиа (а некоторые Telegram-каналы попадают под определение, что такое медиа) опубликовывать конечных бенефенциаров.

Условно говоря, если в Telegram-канале вы лично представлены, к вам вопросов нет – вы владелец этого Telegram-канала, регистрировать не надо, никаких требований нет. Но если это анонимные Telegram-каналы, закон будет требовать от них озвучить, кто является их владельцем, – сказал Ткаченко.