Законопроект про медіа виявить власників анонімних Telegram-каналів – Ткаченко

Положення законопроекту Про медіа передбачають, що анонімні Telegram-канали, які підпадають під визначення медіа, мусять зазначати своїх власників.
Про це розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція Слуга народу).
– У законі є така норма: ми вимагаємо від усіх медіа (а деякі Telegram-канали потрапляють під визначення, що таке медіа) опубліковувати кінцевих бенефенціарів.
Умовно кажучи, якщо в Telegram-каналі ви особисто представлені, до вас питань немає – ви власник цього Telegram-каналу, реєструвати не треба, жодних вимог немає. Але якщо це анонімні Telegram-канали, закон буде вимагати від них озвучити, хто є їхнім власником, – сказав Ткаченко.
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На його думку, це достатньо ліберальна процедура, яка дасть змогу щонайменше започаткувати дискусію, яким чином легальні медіа користуються анонімними Telegram-каналами.
Раніше Ткаченко пояснив, як регулюватиме ЗМІ законопроект про медіа.