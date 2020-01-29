Законопроект про медіа виявить власників анонімних Telegram-каналів – Ткаченко

Положення законопроекту Про медіа передбачають, що анонімні Telegram-канали, які підпадають під визначення медіа, мусять зазначати своїх власників.

Про це розповів голова комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко (фракція Слуга народу).

– У законі є така норма: ми вимагаємо від усіх медіа (а деякі Telegram-канали потрапляють під визначення, що таке медіа) опубліковувати кінцевих бенефенціарів.

Умовно кажучи, якщо в Telegram-каналі ви особисто представлені, до вас питань немає – ви власник цього Telegram-каналу, реєструвати не треба, жодних вимог немає. Але якщо це анонімні Telegram-канали, закон буде вимагати від них озвучити, хто є їхнім власником, – сказав Ткаченко.