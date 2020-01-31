Для развития инфраструктуры и добычи газа – Зеленский пригласил бизнес США в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Майком Помпео заявил, что страна приглашает крупный американский бизнес для участия в развитии инфраструктуры.

Зеленский пригласил бизнес США принять участие в строительстве украинских дорог и мостов.

– Также приглашаем принять участие в проектах по добыче украинского газа и нефти. Ожидаем участие американских компаний в конкурсах на разработку участков черноморского шельфа, – сказал президент.

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Глава государства добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы усилить развитие железнодорожной отрасли страны.

Министерство инфраструктуры и Укрзализныця договорились о закупке новой партии локомотивов производства США.

К слову, Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует заключить большое количество контрактов с США.