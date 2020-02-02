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Факты / Украина

На Кировоградщине авто влетело в электроопору, пять человек пострадали

В ночь на воскресенье в Кировоградской области произошла авария, в которой пострадали пять человек.

Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

– Информация о происшествии поступила в 2.56 ночи в городе Гайворон на улице Нины Богач – там легковушка Chery Amulet врезалась в электроопору и загорелась. Пожар ликвидировали в 3.28.

Читайте: В центре Киева автомобиль влетел в бетонный столб

Травмы получили водитель и четыре пассажира. Их госпитализировали в центральную районную больницу.

Ранее в Днепре на улице Маршала Малиновского столкнулись три легковых автомобиля, два человека погибли.

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