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Факти / Україна

На Кіровоградщині авто влетіло в електроопору, п’ятеро людей постраждало

У ніч на неділю в Кіровоградській області сталася аварія, в якій постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомляє регіональне управління ДСНС.

– Інформація про подію надійшла о 2.56 ночі в місті Гайворон на вулиці Ніни Богач – там легковик Chery Amulet врізався в електроопору і загорівся. Пожежу ліквідували о 3.28.

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Травми отримали водій і чотири пасажири. Їх госпіталізували в центральну районну лікарню.

Раніше у Дніпрі на вулиці Маршала Малиновського зіткнулися три легкових автомобіля, двоє людей загинуло.

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