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Факты / Украина

На Закарпатье сгорела деревянная церковь

В ночь на воскресенье в городе Иршаве возник пожар в деревянной церкви Святого Василия Великого на улице Набережной.

– Информация о пожаре поступила в 00.55. На ликвидацию возгорания выехало пять единиц техники и 25 спасателей от пожарно-спасательных подразделений Иршава и села Довге, – сообщают в ГСЧС.

Так как храм полностью построен из дерева, огонь довольно быстро распространился по площади.

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Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 01.45 и через некоторое время ликвидировали полностью.

По предварительной информации пострадавших нет.

Недавно в результате пожара в Запорожской области погибли мать и двое малолетних детей.

Источник: ГСЧС

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