В январе бюджет недополучил почти 14 млрд гривен – Минфин

По данным Государственной казначейской службы о выполнении бюджета, в январе доходы общего фонда государственного бюджета составили 42,6 млрд гривен и были на 13,8 млрд гривен меньше роспись.

Главной причиной недовыполнения доходов стали существенные изменения макроэкономических показателей по сравнению с прогнозом правительства, утвержденным в октябре 2019 года.

В частности, это прочный обменный курс гривны, меньший объем импорта и более низкие цены на газ.

– Министерством финансов на основании оперативных данных за январь будет инициирован ряд мероприятий соответствующего реагирования на объективные факторы, влияющие на доходы и расходы государственного бюджета для нивелирования негативного влияния текущих факторов в течение года, – говорится в сообщении Минфина.

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Сейчас продолжается работа главных распорядителей над порядками использования бюджетных средств и принятием паспортов бюджетных программ, а также начата активная работа над Бюджетной декларацией на 2021-2023 годы.

Ранее Гончарук предложил способ, как для госбюджета экономить по 2 млн грн ежедневно.

Источник: Минфин