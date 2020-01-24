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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 2020

Кабинет министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2020 год.

– Объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172 576,3 млн грн. – сообщил Алексей Гончарук.

Читайте: Доступные кредиты 5-7-9%: Кабмин принял постановление

Также он отметил, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным.

Ранее Кабмин инициировал выплату компенсаций в случае задержек пенсий и зарплат.

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