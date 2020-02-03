Иран знал о причине катастрофы самолета МАУ с самого начала – Зеленский

Запись разговора с диспетчером аэропорта Тегерана свидетельствует о том, что иранская сторона знала о причине катастрофы украинского самолета в Иране.

В эфире одного из украинских телеканалов президент Владимир Зеленский заявил, что на записи можно услышать переговоры диспетчера аэропорта с пилотом иранской авиакомпании, который видел запуск ракеты и ее попадание в самолет МАУ.

По его словам, Украина с самого начала отвергала возможность падения самолета из-за технической ошибки.

– Мы знали, что этого не может быть. Я об этом говорил, может, не так открыто. Но, когда мы приехали к родителям и родным всех погибших, я говорил, что не было ни одной ошибки экипажа. Мы это точно знаем. Мы тогда знали, что самолет новый, один из лучших экипажей, – сказал Зеленский.

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Президент добавил. что в первый день у группы украинских экспертов почти не было доступа, они не могли найти многих частей самолета, по которым можно было бы предварительно установить, был ли взрыв.

К слову, по информации СМИ, от президента Ирана Хасана Рухани три дня скрывали факт сбивания украинского самолета.