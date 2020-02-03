Іран знав про причину катастрофи літака МАУ від самого початку – Зеленський

Запис розмови з диспетчером аеропорту Тегерана свідчить про те, що іранська сторона знала про причину катастрофи українського літака в Ірані.

В ефірі одного з українських телеканалів президент Володимир Зеленський заявив, що на записі можна почути переговори диспетчера аеропорту з пілотом іранської авіакомпанії, який бачив запуск ракети і її попадання в літак МАУ.

За його словами, Україна від самого початку відкидала можливість падіння літака через технічну помилку.

– Ми знали, що цього не може бути. Я про це говорив, може, не так відкрито. Але, коли ми приїхали до батьків та рідних всіх загиблих, я говорив, що не було жодної помилки екіпажу. Ми це точно знаємо. Ми тоді знали, що літак новий, один із найкращих екіпажів, – сказав Зеленський.

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Президент додав. що у перший день в групи українських експертів майже не було доступу, вони не могли знайти багатьох частин літака, за якими можна було б попередньо встановити, чи був вибух.

До слова, за інформацією ЗМІ, від президента Ірану Хасана Рухані три дні приховували факт збиття українського літака.