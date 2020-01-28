Канада требует от Ирана полного сотрудничества в расследовании катастрофы самолета МАУ – Трюдо

Приоритетами Канады в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране остаются прозрачность, подотчетность и справедливость.

– Я прямо сказал президенту Рухани, что канадцы требуют от иранских властей полного сотрудничества. Мы продолжаем ожидать полной прозрачности и полноценного расследования от Ирана, – сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время выступления в парламенте.

Лидер оппозиции Эндрю Шир поблагодарил премьера за информирование всех канадцев о ситуации с катастрофой.

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Депутаты канадского парламента на первой сессии нового созыва также почтили минутой молчания память жертв катастрофы самолета МАУ, который сбили 8 января в Иране.

Напомним, на его борту находились 176 человек. Среди них 11 украинцев, из них девять – члены экипажа.

Пассажирами рейса также были граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

Ранее в МИД Ирана сообщили, что иранец, сбивший самолет МАУ, находится в тюрьме.