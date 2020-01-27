От президента Ирана скрывали факт сбивания украинского самолета – NYT

Высокопоставленные военные Корпуса стражей исламской революции в течение трех дней скрывали от президента Ирана Хасана Рухани факт ракетного удара по пассажирскому Boeing авиакомпании МАУ.

Командование КСИР знало о том, что произошло уже через несколько минут после авиакатастрофы.

Генерал КСИР Амир Али Хаджизаде стал первым высокопоставленным военным, который узнал о допущенной ошибке с самолетом. Кроме того, перед трагедией его подразделение просило чиновников закрыть воздушное пространство, но безрезультатно.

Он сообщил о том, что произошло коллегам, в частности представителям армии Ирана. Командующие создали комитет для расследования случившегося, и после многочасовых допросов причастных к инциденту доложили об ошибке.

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Пока иранские власти отрицали причастность к катастрофе самолета, Рухани несколько раз пытался дозвониться до военных, однако они не отвечали. Членам правительства, которые также звонили представителям армии, говорили, что подозрения ошибочны.

10 января, когда власти Ирана официально назвали версию об ударе по Boeing “большой ложью”, военные сообщили президенту Ирана правду. Несмотря на возражения военных о дестабилизации ситуации в Иране, президент потребовал немедленно признать трагическую ошибку и ее последствия.

В результате, по данным NYT, КСИР хочет возложить ответственность за трагедию на тех, кто непосредственно участвовал в пуске ракет. Рухани потребовал более широкого признания вины со стороны военных и призвал к расследованию в отношении руководителей КСИР.