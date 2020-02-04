Больше никаких курортов – в Слуге народа назвали место проведения обучения нардепов

4 февраля первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, что партия изменит место обучения своих депутатов.

Речь идет о съезде, который запланирован на 15 февраля, а также большое обучения для местных депутатов и глав объединенных территориальных громад.

– Сейчас мы уже не можем себе позволить возить депутатов в такие места, как Трускавец. Планируется открыть постоянно действующий учебный офис в выставочном центре Парковый, – сказал депутат.

Читайте: Сколько стоило Слуге народа обучение нардепов в Трускавце

Корниенко также добавил, что тренинги продлятся всю весну.

Депутаты будут рассматривать законодательство, вопросы коммуникации с электоратом, правила поведения на прямых эфирах и прочее.

Напомним, в августе 2019 партия Слуга народа организовала временную школу для нардепов. Факты ICTV рассказывали, как проходило их обучение в Трускавце.