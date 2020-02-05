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Факты / Украина / Политика

Рада поддержала обязательное страхование ответственности ресторанов

5 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект №2136 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ресторанного хозяйства.

За проголосовали 316 депутатов.

Законопроект был подан на рассмотрение еще в сентябре 2019 года.

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Как объяснили создатели закона, последние несколько лет стали частыми случаи отравления людей в заведениях питания. Чтобы усилить ответственность владельцев ресторанов и кафе, после начала действия закона введут обязательное страхование гражданской ответственности всех таких заведений.

Таким образом, права потребителя будут защищены, а страховым компаниям будет легче преодолевать финансовые трудности при страховом случае.

Термин общественное питание, что фигурирует во многих статьях КУ, будет изменен на ресторанное хозяйство.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в России обрушилась крыша кафе. Не обошлось без жертв.

Источник: Верховная Рада

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