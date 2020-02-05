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Факти / Україна / Політика

Рада підтримала обов’язкове страхування відповідальності ресторанів

5 лютого Верховна Рада України ухвалила законопроект №2136 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ресторанного господарства.

За проголосували 316 депутатів.

Законопроект був поданий на розгляд ще у вересні 2019 року.

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Як пояснили творці закону, останні кілька років стали частими випадки отруєння людей у закладах харчування. Аби посилити відповідальність власників ресторанів та кафе, після початку дії закону введуть обов’язкове страхування цивільної відповідальності усіх таких закладів.

Таким чином, права споживача будуть захищені, а страхові компанії легше долатимуть фінансові труднощі під час страхового випадку.

Термін громадське харчування, що фігурує в багатьох статтят КУ, буде змінено на ресторанне господарство.

Раніше Факти ICTV писали про те, що у Росії обвалився дах кафе. Не обійшлося без жертв.

Джерело: Верховна Рада

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