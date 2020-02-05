СБУ проводит обыски на 1+1

Служба безопасности Украины пришла с обысками в один из офисов медиа-группы 1+1, который находится по адресу улица Куреневская, 18.

Эту информацию подтвердила СМИ пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

– Проходят следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Никакого вмешательства в работу телеканала не происходит, – сказала Гитлянская.

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Она не уточнила другую информацию о проведении обысков, однако заявила, что другие детали сообщат позже.

Известно, что следственные действия проводятся и у других лиц, которых проверяют на причастность к незаконному использованию специальных технических средств.

В пресс-службе СБУ добавили, что обыски не связаны с деятельностью телеканала 1+1. Их осуществляют по конкретным людям, по местам возможного хранения аудиозаписей, которые были получены незаконно.

К слову, 17 января стало известно, что СБУ возбудила уголовное дело касательно прослушивания в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.