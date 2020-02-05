СБУ проводить обшуки на 1+1

Служба безпеки України пришла з обшуками до одного з офісів медіа-групи 1+1, який знаходиться за адресою вулиця Куренівська, 18.

Цю інформації підтвердила ЗМІ речниця СБУ Олена Гітлянська.

– Проходять слідчі дії, які здійснюються за рішенням суду. Жодного втручання в роботу телеканалу не відбувається, – сказала Гітлянська.

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Вона не уточнила іншу інформацію щодо проведення обшуків, проте заявила, що інші деталі повідомлять згодом.

Відомо, що слідчі дії проводяться і в інших осіб, яких перевіряють на причетність до незаконного використання спеціальних технічних засобів.

У прес-службі СБУ додали, що обшуки не пов’язані із діяльністю телеканалу 1+1. Їх здійснюють щодо конкретних людей, за місцями можливого зберігання аудіозаписів, які були отримані незаконно.

До слова, 17 січня стало відомо, що СБУ відкрила кримінальну справу щодо прослуховування у кабінеті прем’єр-міністра Олексія Гончарука.