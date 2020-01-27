Обыски и аресты. Кого и как задерживают агенты ГБР, НАПК и НАБУ

20 января бывший народный депутат и экс-президент строительной корпорации Укрбуд Максим Микитась, которого подозревают в организации коррупционной схемы пытался вылететь из аэропорта Борисполь в Лондон.

Антикоррупционный суд избрал Микитасю мера пресечения в виде 80 млн грн залога и обязал носить электронный браслет. Но адвокат экс-нардепа утверждает, что прокуратура разрешила его подзащитному выехать из страны на четыре дня на лечение, и даже продемонстрировал соответствующий документ.

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Микитась сначала фактически выпустили из страны, а затем сняли с самолета, который уже готов был взлететь. По объяснениям главы Антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого у прокуроров закралось подозрение, что Микитась может уже не вернуться.

Бывший глава государственной фискальной службы Роман Насиров, которого подозревают в хищении 2 млрд грн, при задержании пережил едва ли не сердечный приступ. Экс-чиновник дважды просил правоохранителей отпустить его на срочное лечение в США, но ему отказали.

Не смог выехать из Украины и фигурант янтарного дела Борислав Розенблат. Экс-нардеп уже сидел в самолете и говорят даже успел перебросить бокал шампанского в предвкушении хорошего путешествия, когда вдруг нагрянули детективы.

Вместо Германии Розенблат поехал в суд. Как, кстати, и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, которого подозревают в махинациях в оборонке. Гладковского сотрудники НАБУ тоже перехватили в аэропорту.

Жалуется на здоровье и Игорь Павловский – подозреваемый в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Павловский утверждает, что из-за тяжелой болезни не появлялся на судебных заседаниях по делу Гандзюк. Но он таки попал в суд после того, как в Херсоне 20 января правоохранители провели настоящую спецоперацию. 35 обысков, задержания, БТР и силы Нацгвардии в городе.

Павловского уже арестовали на полтора месяца. Он свое участие в нападении на активистку категорически отрицает. Зато характеризует свою роль в деле, как случайный слушатель.

24 января стало известно, что в Болгарии задержали другого подозреваемого в организации убийства Гандзюк Алексея Левина. Друзья Екатерины надеются, что последние новости позволят следствию продвинуться к установлению заказчика ее убийства. Но не спешат радоваться задержанием.

А вот в многочисленных делах против пятого президента Украины Петра Порошенко к прогрессу, похоже, далеко. Хотя следователи ГБР систематически вызывают его на допросы, которые у Порошенко называют представлениями.

Сторонники Порошенко надеялись, что с приходом в Держбюро нового руководителя Ирины Венедиктовой ситуация несколько изменится. Но перезагрузка ГБР началась с назначения заместителем председателя бюро бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова.

Против такого назначения уже выступил лидер фракции Слуга народа Давид Арахамия. Хотя его коллеги не видят в этом конфликта интересов. Порошенко же называет дела ГБР против него абсурдными.

Хотя, по мнению экспертов, сам бывший президент тоже заинтересован в таких шоу. Следующий допрос следователи ГБР назначили Порошенко на 31 января. Но вскоре у них появится и новый яркий клиент – народный депутат от фракции Оппозиционная платформа За Жизнь Илья Кива.

В одном из столичных ресторанов он подрался с ветераном АТО. Нанес коварный удар мужчине головой. Офис генпрокурора открыл уголовное производство, но направил дело в ГБР.

Соцсети сразу взорвались фотожабами. Говорят, еще не факт, что именно Кива вышел победителем в драке. И в любом случае нардепу теперь грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, специальный следственный отдел ГБР, который только 11 января был окончательно укомплектован, уже готовится направить в суд одно из дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах.