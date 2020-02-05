На заседании 5 февраля депутаты рассмотрят законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы.

Народные депутаты также должны рассмотреть проект закона о внесении изменений относительно доступа к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики

В первом чтении рассмотрят проект закона о признании утратившим силу Закона Украины О Строевом уставе Вооруженных Сил Украины.

Будут предоставлены проекты о внесении изменений в Закон Украины О нотариате (относительно устранения законодательных коллизий и пробелов) и в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан.

Также народные депутаты рассмотрят проект закона о ратификации Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской Республики о трудоустройстве и сотрудничество в сфере трудовой миграции.

Кроме того, 5 февраля планируется рассмотрение проекта закона относительно усиления ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах.

Парламент также рассмотрит ряд других изменений в Закон Украины.

К слову, третья сессия Верховной Рады ІХ созыва продлится с 4 февраля по 17 июля 2020 года.