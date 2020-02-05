Засідання Верховної Ради 5 лютого (ОНЛАЙН)

На засіданні 5 лютого депутати розглянуть законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України з окремих питань функціонування банківської системи.

Народні депутати також повинні розглянути проект закону про внесення змін щодо доступу до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики

У першому читанні розглянуть проект закону про визнання таким, що втратив чинність, закону про стройовий статут Збройних Сил України.

Будуть надані проекти про внесення змін до закону про нотаріат (щодо усунення законодавчих колізій та прогалин) і до деяких законів України щодо права на отримання пенсій окремим категоріям громадян.

Також народні депутати розглянуть проект закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Литовської Республіки про працевлаштування та співробітництво в сфері трудової міграції.

Крім того, 5 лютого планується розгляд проекту закону щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах.



До слова, третя сесія Верховної Ради ІХ скликання триватиме з 4 лютого до 17 липня 2020 року.