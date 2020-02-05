Желько Марчек будет временно исполнять обязанности председателя правления Укрзализныци.

Такое распоряжение издал Кабмин 5 февраля.

Дипломированный экономист Желько Марчек вошел в состав правления Укрзализныци в 2016 году.

В 2014-2015 годах был независимым членом наблюдательного совета компании Укрросметалл.

До этого был директором по персоналу группы Starlightmedia (2013-2014) и ПАО Днепроспецсталь (2007-2013).

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Имеет более чем 15-летний опыт управления персоналом. Почти 13 лет занимал руководящие должности в корпорации McDonald’s в Украине, Румынии и Югославии.

Принимал участие в проекте реформировании HR-направления в компании Новая Почта.

Напомним, Желько Марчек будет управлять Укрзализныцей до назначения в установленном порядке председателя правления акционерного общества Украинская железная дорога.