Біографія Желька Марчека - тимчасового в. о. голови Укрзалізниці

Желько Марчек тимчасово виконуватиме обов’язки голови правління Укрзалізниці.
Таке розпорядження опублікував Кабмін 5 лютого.
Дипломований економіст Желько Марчек увійшов до складу правління Укрзалізниці в 2016 році.
У 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради компанії Укрросметал.
До цього був директором з персоналу групи Starlightmedia (2013-2014) і ПАТ Дніпроспецсталь (2007-2013).
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Має більш ніж 15-річний досвід управління персоналом. Майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії.
Брав участь у проекті реформування HR-напряму в компанії Нова Пошта.
Нагадаємо, Желько Марчек керуватиме Укрзалізницею до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства Українська залізниця.