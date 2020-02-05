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Факти / Україна

Желько Марчек – що відомо про тимчасового в. о. голови Укрзалізниці

Желько Марчек тимчасово виконуватиме обов’язки голови правління Укрзалізниці.

Таке розпорядження опублікував Кабмін 5 лютого.

Біографія Желька Марчека - тимчасового в. о. голови Укрзалізниці

Дипломований економіст Желько Марчек увійшов до складу правління Укрзалізниці в 2016 році.

У 2014-2015 роках був незалежним членом наглядової ради компанії Укрросметал.

До цього був директором з персоналу групи Starlightmedia (2013-2014) і ПАТ Дніпроспецсталь (2007-2013).

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Має більш ніж 15-річний досвід управління персоналом. Майже 13 років займав керівні посади в корпорації McDonald’s в Україні, Румунії та Югославії.

Брав участь у проекті реформування HR-напряму в компанії Нова Пошта.

Нагадаємо, Желько Марчек керуватиме Укрзалізницею до призначення в установленому порядку голови правління акціонерного товариства Українська залізниця.

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