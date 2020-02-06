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Факты / Украина

Стефанчук закрыл заседание Рады

Верховная Рада во время вечернего заседания так и не закончила рассматривать поправки в законопроект о земле.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук закрыл заседание после рассмотрения первых 184 поправок, а их 4 018.

Правда, за весь день нардепы приняли только одну (№48), которая обязывает владельцев и пользователей земельных участков всех форм собственности, расположенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, предоставлять право сервитута для прохода (проезда) другим владельцам и пользователям земельных участков на принадлежащей им территории.

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Рассмотрение закона продолжится 7 февраля.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада начала рассматривать во втором чтении законопроект №2078-10 Об обороте земель сельскохозяйственного назначения, предусматривающий открытие рынка земли и позволяющий ее продажу.

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