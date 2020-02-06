Стефанчук закрив засідання Ради

Верховна Рада під час вечірнього засідання так і не закінчила розглядати поправки до законопроекту про землю.

Перший віце-спікер Руслан Стефанчук закрив засідання після розгляду перших 184 поправок, а їх 4 018.

Щоправда, за весь день нардепи ухвалили лише одну (№48), яка зобов’язує власників і користувачів земельних ділянок усіх форм власності, які розташовані в масиві земель сільськогосподарського призначення, надавати право сервітуту для проходу (проїзду) іншим власникам і користувачам земельних ділянок на належній їм території.

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Розгляд закону продовжиться 7 лютого.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада розпочала розгляд у другому читанні законопроекту №2078-10 Про обіг земель сільськогосподарського призначення, який передбачає відкриття ринку землі та дозволяє її продаж.