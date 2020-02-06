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Факты / Украина / Политика

За клоуна п**ды получишь: Ткаченко пригрозил Кучеренко в Раде

Во время блокирования трибуны Верховной Рады 6 февраля состоялась перепалка между нардепом от Слуги народа Максимом Ткаченко и нардепом от Батькивщины Алексеем Кучеренко.

На записи видно, как Ткаченко подошел к Кучеренко и “отправил” того на отдых.

– Ваше время вышло. Езжайте в санаторий. Езжайте в Трускавец. Пишите воспоминания, – сказал он.

На этом нардеп с Батькивщины ответил:

– Я не с вами разговариваю. Вы – клоуны малолетние.

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После этих слов Ткаченко в матерной форме пригрозил избить Кучеренко “за клоуна”.

Как сообщалось, в Раде произошли две потасовки во время заседания 6 февраля, на котором должны рассматривать законопроект о рынке земли.

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