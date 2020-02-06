За клоуна п**ди отримаєш: Ткаченко пригрозив Кучеренку в Раді

Під час блокування трибуни Верховної Ради 6 лютого відбулася перепалка між нардепом від Слуги народу Максимом Ткаченком і нардепом від Батьківщини Олексієм Кучеренком.

На запису видно, як Ткаченко підійшов до Кучеренка і “відправив” того на відпочинок.

– Ваш час вийшов. Їдьте до санаторію. Їдьте до Трускавця. Пишіть спогади, – сказав він.

На це нардеп з Батьківщини відповів:

– Я не з Вами розмовляю. Ви – клоуни малолітні.

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Після цих слів Ткаченко у матюкливій формі пригрозив побити Кучеренка “за клоуна”.

Як повідомлялося, в Раді сталися дві бійки під час засідання 6 лютого, на якому повинні розглядати законопроект про ринок землі.