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Факти / Україна

Понад 300 тис. користувачів: Мінцифри опублікувало першу статистику додатку Дія

Станом на 20.30 6 лютого у додатку Дія успішно авторизувались 310 031 користувачів.

Про це повідомив у Facebook голова Мінцифри Михайло Федоров.

– Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%, – написав він.

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За його словами, успішно відображено 165,9 тис. водійських посвідчень та 133,6 тис. техпаспортів.

Нагадаємо, презентація додатку Дія пройшла 6 лютого у Києві.

На ній Володимир Зеленський розповів, що планує запровадити для українців можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона та інтернету.

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