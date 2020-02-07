Станом на 20.30 6 лютого у додатку Дія успішно авторизувались 310 031 користувачів.
Про це повідомив у Facebook голова Мінцифри Михайло Федоров.
– Сервіс віддаленої верифікації працює. З часом, з вашою допомогою, доведемо конверсію до 100%, – написав він.
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За його словами, успішно відображено 165,9 тис. водійських посвідчень та 133,6 тис. техпаспортів.
Нагадаємо, презентація додатку Дія пройшла 6 лютого у Києві.
На ній Володимир Зеленський розповів, що планує запровадити для українців можливість голосувати на виборах за допомогою смартфона та інтернету.
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