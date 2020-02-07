Зеленский призвал Италию закрыть офисы “ДНР” и “ЛНР”

Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте обсудил вопрос о закрытии офисов так называемых ДНР и ЛНР в нескольких городах Италии.

– Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы “ЛДНР”, которые открылись в нескольких городах Италии, – сказал президент.

Также политики обсудили дело бойца Нацгвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии.

– Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня, – сказал Зеленский.

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Мать Виталия Маркива поблагодарила президента за усилия для освобождения ее сына.

– С такой поддержкой Виталий верит, что все закончится хорошо. Он готов и хочет вернуться в Украину, – сказала женщина.

Факты ICTV ранее собрали все о нацгвардейце Виталие Маркиве и деле против него.