Зеленський закликав Італію закрити офіси “ДНР” і “ЛНР”

Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте обговорив питання про закриття офісів так званих ДНР та ЛНР у кількох містах Італії.

– Я звернувся до прем’єр-міністра з тим, щоб були закриті незаконні офіси “ЛДНР”, які відкрилися у кількох містах Італії, – сказав президент.

Також політики обговорили справу бійця Нацгвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії.

– Я розумію, що прем’єр-міністр не може впливати на італійський суд. Але я показав детально, що там відбулося, на якій відстані він був від місця убивства. І що ми повинні забрати хлопця, – сказав Зеленський.

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Матір Віталія Марківа подякувала президенту за зусилля для звільнення її сина.

– З такою підтримкою Віталій вірить, що все закінчиться добре. Він готовий і хоче повернутися в Україну, – сказала жінка.

Факти ICTV раніше зібрали все про нацгвардійця Вiталiя Марківа і справу проти нього.