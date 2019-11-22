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Факты / Украина

Дело нацгвардейца Маркива: Украина обжаловала приговор итальянского суда

Украина подала апелляцию на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, осужденному в Италии к 24 годам за убийство фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году на Донбассе.

Віталій Марків

20 ноября Украина обжаловала решение суда города Павия от 12 июля 2019 года, которым Виталий Маркив признан виновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелли и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года.

– Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года, – сообщает Офис президента.

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Отмечается также, что приговор итальянского суда вынесен с нарушением принципов международного права, поэтому Украина будет применять все правовые средства для обеспечения справедливости в отношении нацгвардейца Маркива.

Факты ICTV ранее собрали все о нацгвардейце Виталие Маркиве и деле против него.

Источник: Офис Президента

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