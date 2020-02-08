Вдохновленный разговором – Зеленский встретился с Папой Римским

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Франциском.

Разговор состоялся в рамках визита главы Украины в Ватикан.

Президент заявил, что его очень вдохновил разговор с Папой Франциском по установлению мира в Украине.

– Папа Римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после нормандского саммита в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, пленных на Донбассе, в Крыму и в России. Вдохновленный нашим разговором о мире в Украине, – сообщил Зеленский.

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Во время визита в Ватикан президент Украины также должен встретиться с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственным отношениям Святого престола Полом Ричардом Галлахером.

К слову, во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте Владимир Зеленский призвал закрыть офисы “ДНР” и “ЛНР” в итальянских городах.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский