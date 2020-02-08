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Факти / Україна

Натхненний розмовою – Зеленський зустрівся з Папою Римським

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Папою Римським Франциском.

Розмова відбулася в рамках візиту глави України до Ватикану.

Зеленський і Папа Римський

Президент заявив, що його дуже надихнула розмова з Папою Франциском щодо встановлення миру в Україні.

– Папа Римський робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через два місяці після нормандського саміту в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні, – повідомив Зеленський.

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Під час візиту до Ватикану президент України також повинен зустрітися з державним секретарем Святого престолу П’єтро Пароліном та секретарем з міждержавних відносин Святого престолу Полом Річардом Галлахером.

До слова, під час зустрічі з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте Володимир Зеленський закликав закрити офіси “ДНР” та “ЛНР” в італійських містах.

Джерело: Володимир Зеленський

Фото: Володимир Зеленський

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