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Факты / Мир / Россия

Мы заинтересованы в контактах – Лавров о готовности РФ обменяться послами с Украиной

Россия не будет против, если Украина захочет обменяться послами.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, дипломатические отношения с Украиной были приостановлены не по вине России.

– Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения президента Украины Владимира Зеленского вернуть послов. Мы будем не против, – сказал он.

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Глава МИД РФ заявил, что встречался с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко один раз на нормандском саммите в Париже.

– Мы заинтересованы в контактах, – добавил он.

Напомним, в сентябре Владимир Зеленский и Сергей Лавров провели короткий разговор в Нью-Йорке на приеме, организованном президентом США Дональдом Трампом в честь глав государств – участников 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Источник: Российская газета

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