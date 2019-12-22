PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Россия

Россия повлияет на “Л/ДНР” для выполнения решений нормандской четверки – Лавров

Россия собирается повлиять на “ЛНР” и “ДНР” для того, чтобы выполнялись решения, которые были приняты на встрече лидеров стран нормандской четверки.

Сергій Лавров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нужно выполнить договоренности, достигнутые на нормандском саммите.

По его словам, Россия готова помогать в вопросе выполнения договоренностей псевдореспубликами.

– В частности будем побуждать “ДНР” и “ЛНР” к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые будут согласовываться в Трехсторонней контактной группе по предложению нормандского формата, – сказал Лавров.

Читайте: Обмен пленными: Россия заявила о новом “препятствии”

Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский “стремится к положительным сдвигам в отношениях с РФ”.

Лавров добавил, что несмотря на это в Украине есть люди, которые хотят “помешать указанным стремлениям Зеленского”

К слову, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар надеется, что по результатам видеоконференции ТКГ удастся договориться об обмене пленными до конца года.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко
Списки на обмен пленными дорабатывают – Пристайко
Обмен пленными: Россия заявила о новом “препятствии”
Обмен пленными: Россия заявила о новом “препятствии”
Россия обещает ответить США на санкции против Северного потока-2 – Лавров
Россия обещает ответить США на санкции против Северного потока-2 – Лавров
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
Газовый контракт с РФ укрепит гривну: прогноз Милованова
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
В РФ раскрыли детали транзитного контракта с Украиной
Суд
Вынесен приговор террористке “ДНР”, ставшей прототипом героя фильма Ополченка
Результатом видеоконференции ТКГ может стать обмен пленными – Боднар
Результатом видеоконференции ТКГ может стать обмен пленными – Боднар
Укрзалізниця
О возобновлении ж/д сообщения с Донбассом речь пока не идет – Боднар
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка