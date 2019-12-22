Россия повлияет на “Л/ДНР” для выполнения решений нормандской четверки – Лавров

Россия собирается повлиять на “ЛНР” и “ДНР” для того, чтобы выполнялись решения, которые были приняты на встрече лидеров стран нормандской четверки.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что нужно выполнить договоренности, достигнутые на нормандском саммите.

По его словам, Россия готова помогать в вопросе выполнения договоренностей псевдореспубликами.

– В частности будем побуждать “ДНР” и “ЛНР” к тому, чтобы они максимально конструктивно подходили к выполнению тех решений, которые будут согласовываться в Трехсторонней контактной группе по предложению нормандского формата, – сказал Лавров.

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Он также считает, что президент Украины Владимир Зеленский “стремится к положительным сдвигам в отношениях с РФ”.

Лавров добавил, что несмотря на это в Украине есть люди, которые хотят “помешать указанным стремлениям Зеленского”

К слову, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар надеется, что по результатам видеоконференции ТКГ удастся договориться об обмене пленными до конца года.