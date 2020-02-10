ШАГ 1. Оформляем загранпаспорт
Оформить загранпаспорт можно в любом подразделении Государственной миграционной службы.
На сайте ГМС нужно записаться в электронную очередь, предварительно выбрав ваш регион, дату и время.
Кроме подразделений ГМС, можно подать документы в центр предоставления административных услуг (ЦНАУ) или центр обслуживания Паспортный сервис ГП Документ.
ШАГ 2. Собираем документы
- Паспорт или ID (до 14 лет свидетельство о рождении).
- Справка о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП или ранее ИНН).
- Квитанция об уплате административного сбора или оригинал документа об освобождении от его уплаты.
ШАГ 3. Платим за оформление паспорта
В отделениях ГМС:
Срочное изготовление паспорта за 7 рабочих дней стоит 1034 грн.
Оформление документа в регламентный период (20 рабочих дней) – 682 грн.
В государственной предприятии Документ:
- Оформление срочного паспорта (10 рабочих дней) стоит 1 434 грн.
- Изготовления не срочного паспорта займет 20 рабочих дней с ценой 1 082 грн.
- Выездное оформление в Киеве обойдется от 1 616 до 3 508 грн. Срок изготовления до 7 рабочих дней.
ШАГ 4. Забираем паспорт
После того, как вы подали все документы, можно отслеживать состояние вашей заявки на сайте ГМС. Паспорт вам должны выдать не позднее, чем за 20 рабочих дней после подачи документов.
ШАГ 5. Узнаем срок действия загранпаспорта
Детям от 0 до 16 лет паспорт оформляется на четыре года, а гражданам в возрасте от 16 лет – на 10 лет.
Гражданам Украины разрешается иметь два загранпаспорта.
ШАГ 6. Оформляем загранпаспорт не по месту регистрации
Оформление и выдача первого паспорта осуществляется территориальным подразделением ГМС по зарегистрированному месту жительства.
После этого все услуги по оформлению паспорта человек сможет получать в любом месте Украины по месту обращения.