Українці, які не мають закордонного паспорта, можуть легко оформити його.

Куди звернутися, щоб отримати закордонний паспорт в Україні

Для того, щоб оформити закордонний паспорт, потрібно подати заяву і відповідний пакет документів у такі інстанції:

будь-який Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

будь-який підрозділ Державної міграційної служби;

будь-який центр обслуговування Паспортний сервіс ДП Документ.

Якщо ви проживаєте за кордоном, тоді ви можете звернутися до відповідної дипломатичної служби — консульства або посольства України.

Які документи необхідні для оформлення закордонного паспорта

Під час подання заяви-анкети необхідно буде додати такі документи:

паспорт громадянина України (для тих, хто не досяг 14 років — свідоцтво про народження);

ІПН;

закордонні паспорти, видані раніше, зокрема недійсні (за наявності таких);

проїзні документи дитини;

заява про втрату закордонного паспорта в довільній формі (за необхідності);

виписка з Єдиного реєстру досудових розслідувань, видана поліцією щодо викрадення паспорта (за необхідності).

Громадяни, яким виповнилося 16 років, мають заповнити заявку особисто.

За дітей віком 12-15 років це роблять батьки або опікуни, але їхня особиста присутність обов’язкова, щоб відсканувати відбитки пальців.

Дітям, які ще не досягли 12 років, з’являтися не обов’язково, за них заяву можуть подати батьки за наявності їхніх фотографій 10 х 15.

Скільки коштує оформлення закордонного паспорта у 2026 році

Вартість послуг з оформлення закордонного паспорта у 2026 році змінилася.

Оформити закордонний паспорт у ЦНАПах і ДМС коштує:

1147 гривень – за оформлення до 20 робочих днів;

1787 гривень – за оформлення до 3 чи 7 робочих днів.

У ДП Документ ціна на такі послуги вища:

1797 гривень – за оформлення до 20 робочих днів;

2437 гривень – за оформлення до 7 робочих днів.

У низці окремих випадків можна отримати закордонний паспорт за три робочі дні. Це може бути:

виїзд за кордон, пов’язаний із лікуванням того, хто від’їжджає;

від’їзд людини для супроводу тяжкохворого;

смерть родича, який проживав за кордоном.

За який термін буде готовий закордонний паспорт

Згідно із законодавством, заява-анкета розглядається:

у звичайному порядку – до 20 робочих днів;

у терміновому порядку – до 7 робочих днів (зі сплатою подвійного розміру держмита);

в особливих випадках, зазначених вище – до 3 робочих днів;

у разі виїзду на ПМП – до 90 днів;

у разі виїзду на ПМП дитини, усиновленої іноземними громадянами – до 10 робочих днів.

Щоб дізнатися, на якій стадії перебуває процес оформлення ваших документів, можна скористатися сервісом на офіційному сайті ДМС України.

Скільки дійсний закордонний паспорт

Оформлений закордонний паспорт буде дійсним:

для дітей – протягом 4 років;

для громадян, які досягли 16 років – протягом 10 років.

Повнолітні громадяни України також можуть оформити ще один закордонний паспорт. Це роблять, коли регулярно їздять за кордон, і часто виникає необхідність завчасно оформляти візи.

У такому разі подається заява з відповідним обґрунтуванням. Водночас українці можуть мати не більше від двох чинних закордонних паспортів.

