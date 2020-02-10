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Факты / Украина

С улиц и клубов юношей в армию больше забирать не будут – Загороднюк

Призыв в армию с 18 лет в 2020 году будет происходить только после подачи заявления на добровольную службу.

Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире Свободы слова на ICTV.

– Будет нормативный акт, который будет четко указывать, что никакого обязательного военного призыва с 18 лет не будет, – сказал он и подчеркнул, что уже подписал документ и передал его на утверждение Кабинета министров.

Загороднюк подчеркнул, что срочники не попадают в зону ООС.

Читайте: Призыв 2020: Загороднюк объяснил, кого будут брать в армию с 18 лет

– Мы также отменим практику, которая была незаконной, когда юношей призывали на улицах, в клубах, в очередях. Такие практики были, особенно в больших городах, – добавил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о призыве в 2020 году на срочную службу с 18 лет.

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