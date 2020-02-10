З вулиць і клубів юнаків до армії більше не забиратимуть – Загороднюк

Призов до армії з 18 років у 2020 році буде відбуватися тільки після подання заяви на добровільну службу.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Загороднюк в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Буде нормативний акт, який чітко вказуватиме, що жодного обов’язкового військового призову з 18 років не буде, – сказав він і підкреслив, що вже підписав документ і передав його на затвердження Кабінету міністрів.

Загороднюк підкреслив, що строковики не потрапляють до зони ООС.

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– Ми також скасуємо практику, яка була незаконною, коли юнаків призивали на вулицях, у клубах, в чергах. Такі практики були, особливо у великих містах, – додав міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призов у 2020 році на строкову службу з 18 років.