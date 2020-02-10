Зарплатного рабства в Украине не будет уже в мае – Дубилет

Национальный банк Украины опубликовал проект постановления о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте.

Согласно постановлению, плательщик имеет право перечислить деньги на счет банка, после чего этот банк сможет перевести средства на счета других банков.

По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, это приблизит борьбу с зарплатным рабством к финишной прямой.

– Зарплатное рабство в Украине законом запрещено, но де-факто бухгалтеры часто не позволяют свободно выбирать банк для получения зарплаты, – отметил Дмитрий Дубилет.

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Также он добавил, что это постановление позволит определять номер счета (IBAN) любого банка в сведения без лишних движений со стороны бухгалтерии.

– Когда постановление будет принято – это будет серьезный шаг для развития конкуренции в банковской сфере. Если все пойдет по плану, рабства не будет уже в мае.

Напомним, Кабмин хочет предоставить людям возможность самим выбирать на карту какого банка они будут получать зарплату.