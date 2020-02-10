Зарплатного рабства в Україні не буде вже у травні – Дубілет

Національний банк України опублікував проект постанови про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті.

Згідно з постановою, платник має право перерахувати гроші на рахунок банку, після чого цей банк зможе переказати коштів на рахунки інших банків.

За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, це наблизить боротьбу з зарплатним рабством до фінішної прямої.

– Зарплатне рабство в Україні законом заборонено, але дефакто бухгалтери часто не дозволяють вільно обирати банк для отримання зарплати, – зазначив Дмитро Дубілет.

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Також він додав, що ця постанова дозволить визначати номер рахунку (IBAN) будь-якого банку у відомості без зайвих рухів збоку бухгалтерії.

– Коли постанова буде ухвалена – це буде серйозний крок для розвитку конкуренції у банківській сфері. Якщо все піде за планом, рабства не буде вже у травні.

Нагадаємо, Кабмін хоче надати людям можливість самим обирати на картку якого банку вони будуть отримувати зарплату.