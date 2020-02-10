PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Зарплатного рабства в Україні не буде вже у травні – Дубілет

Національний банк України опублікував проект постанови про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті.

Згідно з постановою, платник має право перерахувати гроші на рахунок банку, після чого цей банк зможе переказати коштів на рахунки інших банків.

За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, це наблизить боротьбу з зарплатним рабством до фінішної прямої.

– Зарплатне рабство в Україні законом заборонено, але дефакто бухгалтери часто не дозволяють вільно обирати банк для отримання зарплати, – зазначив Дмитро Дубілет.

Читайте: Нову модель нарахування зарплат топ-чиновникам представлять у лютому – Дубілет

Також він додав, що ця постанова дозволить визначати номер рахунку (IBAN) будь-якого банку у відомості без зайвих рухів збоку бухгалтерії.

– Коли постанова буде ухвалена – це буде серйозний крок для розвитку конкуренції у банківській сфері. Якщо все піде за планом, рабства не буде вже у травні.

Нагадаємо, Кабмін хоче надати людям можливість самим обирати на картку якого банку вони будуть отримувати зарплату.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка