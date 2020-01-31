Возможен дефицит. На всю Украину осталось меньше 3 млн медицинских масок

На аптечных полках Украине уже почти не видно обычных медицинских масок. О тотальном дефиците говорить пока рано. Маску, хоть и не с первого раза, но найти можно. Впрочем работники профильных магазинов говорят, что количество масок, которое распродали только на этой неделе составляет более 2 млн единиц. Обычно такое количество едва ли продают в год.

И хоть спрос вырос, но на улицах заметить человека в маске – это большая редкость. По подсчетам экспертов, в Украине осталось не более 3 млн масок. Поэтому, возможно, что уже на следующей неделе можно будет говорить и о дефиците. Украинские реализаторы обращались за помощью уже и к иностранным производителям, но они все, что производят – сразу продают в Китай. Детали в сюжете Константина Мельникова.

Напомним, во всех учреждениях общего среднего образования города Хмельницкого из-за гриппа и ОРВИ с 3 февраля приостановят обучения.

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