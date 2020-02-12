Обмін Донбасу на воду в Крим: Єрмак чекає від Арахамії пояснень

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував заяву голови фракції Слуга народу Давида Арахамії про те, що він підтримав би звільнення Донбасу Росією в обмін на воду в Крим.

– Сподіваюся, що сьогодні побачу Давида і спитаю , що він мав на увазі. Сподіваюся, що це була особиста думка Давида Арахамії, – сказав Єрмак.

Відповідаючи на питання про те, чи обговорював він із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком питання відновлення поставок води в окупований Крим, Єрмак сказав: “Ні. Ніколи”.

Голова ОП також заявив, що Київ планує провести вибори на всій території України, але є умови, без виконання яких це неможливо.

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– Ми з нашого боку готові виконати усі домовленості, які були досягнути в першу чергу в Парижі. По-друге, у нас є чіткий план щодо того, як провести вибори наприкінці жовтня на всій території, – додав Єрмак.

Нагадаємо, лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров розкритикував заяву Арахамії про обмін Донбасу на воду в Крим.