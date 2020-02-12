Дело Шеремета: экспертиза показала, что женщина на видео и Дугарь – одно лицо

Яна Дугарь и ее защита осознанно и неосознанно предоставляли недостоверную информацию для создания алиби подозреваемой по делу об убийстве Павла Шеремета, заявили следователи.

Первый случай.

Первая попытка манипуляции информацией состоялась при избрании меры пресечения Яне Дугарь: 13 декабря 2019 года адвокаты заявили, что видео с камер наблюдения для комплексной комиссионной экспертизы по идентификации личности по признакам внешности датировано 11.07.2019 года. А в это время, мол, подозреваемая находилась за границей.

Однако видео с камер наблюдения, использованное для сравнения с изображением Яны Дугарь, на самом деле датировано седьмым ноября – 07.11.2019 года: и в это время подозреваемая находилась в Украине, в городе Покровске. Именно из местного супермаркета были изъяты видеозаписи для исследования.

Эти данные подтверждаются исследованием функций и настроек камер наблюдения и показаниями свидетелей. Просто цифры даты съемки были настроены на камере в таком режиме: сначала месяц – 11-й, то есть ноябрь, а потом уже – день, то есть 7-е число. Поэтому информация о пребывании Яны Дугарь за рубежом в момент записи сравнительного видео не соответствует действительности.

Второй случай.

Вторая попытка манипуляций: сторона защиты и сама подозреваемая неоднократно указывали, что Яна Дугарь не могла осуществлять разведку в Киеве 15 и 18 июля 2016 года, потому что в это время в отпуске она не была, а потом никак не могла покинуть место прохождения службы. Однако только за период четырех месяцев документирования в 2019 году установлено 22 суток самовольного оставления места прохождения службы. При этом за это время Яна Дугарь выезжала в Киев, Львов, Кировоградскую и Николаевскую области.

Также следователи установили, что в течение 2019 года подозреваемая официально трижды находилась в отпуске: с 01.07 по 13.07, с 31.08 по 29.09 и с 09.12 по 13.12.

Однако, в то же время задокументировано, что Яна Дугарь 28 ноября 2019 была во Львове. Но эта дата никак не вписывается в период официальных отпусков. К тому же, в телефонном разговоре со знакомой она обеспокоенно рассказывает, что на улице ее остановила военная служба правопорядка. Яна Дугар, в частности, отмечает: “… А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я военный, я здесь на каких правах, аж ни на каких. У меня нет ни командировки, ничего, меня просто так отпустили …”.

Таким образом подтверждается информация, что Яна Дугарь без проблем и официальных разрешений оставляла место прохождения службы.

Кстати, Яна Дугарь не сказала правды даже о своем первом визите в Киев: она рассказывала, что впервые посетила Киев только в марте 2017 года. Но на личной странице в соцсети подозреваемой следователи обнаружили ее фото на столичном Майдане Независимости, датированное 29 августа 2012 года.

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Следователи также впервые опубликовали результаты комплексной судебной психологической и портретной экспертизы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины от 21.11.2019 года, в заключении которой гласит: женщина-разведчица, изображенная на видео с камер наблюдения, и Яна Дугарь – это одно и и то же лицо.

Впрочем, чтобы проверить эту информацию, следователи запланировали ряд следственных действий, однако 20 декабря 2019 года Яна Дугарь отказалась от предоставления каких-либо показаний и проведения любых следственных действий.

В то же время недавно адвокаты Яны Дугарь озвучили информацию о непричастности подозреваемой к совершению правонарушения. При этом они ссылались на исследования с использованием полиграфа, который якобы подтвердил, что:

– Яна Дугарь не осуществляла какого-либо слежения за местом передвижения журналиста Павла Шеремета;

– Яна Дугарь не обсуждала с Андреем Антоненко подготовку к совершению убийства журналиста Павла Шеремета.

Однако неизвестное исследование с использованием неизвестного полиграфа, неизвестно кем назначенное и неизвестно кем проведенное не дает ответов на вопросы, которые интересуют официальное следствие. Сейчас Яну Дугарь подозревают в проведении разведывательных мероприятий. В частности речь идет исключительно о фотофиксации наличия камер наблюдения на маршруте движения людей, которые закладыавли взрывчатку под авто Павла Шеремета, а не за ним самим.

Зато сторона защиты, ссылаясь на полиграф, опровергает информацию о слежке за Павлом Шереметом и обсуждениях с Андреем Антоненко подготовки к совершению убийства журналиста.

Напомним, 24 января Печерский районный суд Киева частично удовлетворил ходатайство защиты и изменил меру пресечения Дугарь на ночной домашний арест.