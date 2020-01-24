Дело Шеремета: Яне Дугарь назначили ночной домашний арест

Печерский суд Киева принял решение об изменении меры пресечения медсестре Яне Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета.

Теперь подозреваемая находится под ночным домашним арестом.

– Ходатайство адвокатов удовлетворить частично. Изменить примененную к подозреваемой Яне Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на домашний арест в период с 20.00 до 7.00 следующих суток до 8 февраля, – заявил судья Роман Новак.

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Защита Дугарь просила суд изменить меру пресечения на личное обязательство.

Адвокаты считают, что сейчас нет рисков того, что подозреваемая будет скрываться от следствия.

Она также должна сдать на хранение паспорта и носить электронное средство контроля.

К слову, свидетели по делу об убийстве Павла Шеремета заявили, что у Яны Дугарь есть алиби.