Справа Шеремета: експертиза показала, що жінка на відео і Дугарь – одна особа

Яна Дугарь та її захист свідомо і несвідомо надавали недостовірну інформацію для створення алібі підозрюваної у справі вбивства Павла Шеремета, заявили слідчі.

Перший випадок.

Перша спроба маніпуляції інформацією відбулася під час обрання запобіжного заходу Яні Дугарь: 13 грудня 2019 року адвокати заявили, що відео з камер спостереження для комплексної комісійної експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності датоване 11.07.2019 року. А в цей час, мовляв, підозрювана перебувала за кордоном.

Однак відео з камер спостереження, використане для порівняння із зображенням Яни Дугарь, насправді датоване сьомим листопада – 07.11.2019 року: і в цей час підозрювана перебувала в Україні, у місті Покровську. Саме з місцевого супермаркету були вилучені відеозаписи для дослідження.

Ці дані підтверджуються вивченням функцій і налаштувань камер спостереження та показами свідків. Просто цифри дати зйомки було налаштовано на камері у такому режимі: спочатку місяць – 11-й, тобто листопад, а потім вже – день, тобто 7-ме число. Тож інформація про перебування Яни Дугарь за кордоном у момент запису порівняльного відео не відповідає дійсності.

Другий випадок.

Друга спроба маніпуляцій: сторона захисту і сама підозрювана неодноразово вказували, що Яна Дугарь не могла здійснювати розвідку в Києві 15 та 18 липня 2016 року, бо в цей час у відпустці вона не була, а відтак ніяк не могла покинути місце проходження служби. Однак лише за період чотирьох місяців документування у 2019 році встановлено 22 доби самовільного залишення місця проходження служби. При цьому за цей час Яна Дугарь виїжджала до Києва, Львова, Кіровоградської та Миколаївської областей.

Також слідчі встановили, що впродовж 2019 року підозрювана офіційно тричі перебувала у відпустці: з 01.07 по 13.07, з 31.08 по 29.09 та з 09.12 по 13.12.

Однак, водночас задокументовано, що Яна Дугарь 28 листопада 2019 року була у Львові. Але ця дата аж ніяк не вписується у період офіційних відпусток. До того ж, у телефонній розмові зі знайомою вона стурбовано розповідає, що на вулиці її зупинила військова служба правопорядку. Яна Дугарь, зокрема, зазначає: “…А что мне, проблемы надо? Я сейчас сдам, что я військова, я тут на каких правах, аж ні на яких. У меня нет ни відрядження, ничего, меня просто так відпустили…”.

Таким чином підтверджується інформація, що Яна Дугарь без проблем та офіційних дозволів залишала місце проходження служби.

До речі, Яна Дугарь не сказала правди навіть про свій перший візит до Києва: вона розповідала, що вперше відвідала Київ лише у березні 2017 року. Але на особистій сторінці у соцмережі підозрюваної слідчі виявили її фото на столичному Майдані Незалежності, датоване 29 серпня 2012 року.

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Слідчі також вперше опублікували результати комплексної судової психологічної та портретної експертизи Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України від 21.11.2019 року, у висновку якої зазначено: жінка-розвідниця, зображена на відео з камер спостереження, та Яна Дугарь – це одна і та ж особа.

Утім, аби перевірити цю інформацію, слідчі запланували низку слідчих дій, однак 20 грудня 2019 року Яна Дугарь відмовилася від надання будь-яких показів та проведення будь-яких слідчих дій.

Водночас нещодавно адвокати Яни Дугарь озвучили інформацію щодо непричетності підозрюваної до вчинення правопорушення. При цьому вони посилалися на дослідження із використанням поліграфа, який начебто підтвердив, що:

– Яна Дугарь не здійснювала будь-якого стеження за місцем пересування журналіста Павла Шеремета;

– Яна Дугарь не обговорювала з Андрієм Антоненком підготовку до вчинення вбивства журналіста Павла Шеремета.

Однак невідоме дослідження із використанням невідомого поліграфа, невідомо ким призначене і невідомо ким проведене не дає відповідей на питання, які цікавлять офіційне слідство. Нині Яну Дугарь підозрюють у проведенні розвідувальних заходів. Зокрема йдеться виключно про фотофіксацію наявності камер спостереження на маршруті руху закладників вибухівки під авто Павла Шеремета, а не за ним самим.

Натомість сторона захисту, посилаючись на поліграф, спростовує інформацію щодо стеження за Павлом Шереметом та обговорення з Андрієм Антоненком підготовки до вчинення вбивства журналіста.

Нагадаємо, 24 січня Печерський районний суд Києва частково задовольнив клопотання захисту і змінив запобіжний захід Дугарь на нічний домашній арешт.