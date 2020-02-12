ТКГ погодила ділянку для розведення сил у районі Гнутового

Під час засідання ТКГ у Мінську погодили одну з ділянок розведення сил в районі Гнутового, яку раніше було запропоновано українською стороною, робота над погодженням інших триває.

Українська сторона наголосила, що повне припинення вогню, виведення з Донбасу збройних формувань та військової техніки, відновлення контролю над кордоном є базовою передумовою для початку політичного процесу, зокрема виборів.

До наступного засідання ТКГ в Мінську має бути розроблено проект дорожньої карти з відкриття КПВВ у Золотому та Щасті.

Також був переданий уточнений список людей для звільнення. Крім того, сторони надали пропозиції щодо методики пошуку зниклих безвісти.

Читайте: Обстріли і нове розведення сил: Зеленський і Меркель обговорили Донбас

Підгрупа з соціально-економічних питань обговорила питання водозабезпечення всього Донбасу, які є критичними і потребують дієвих кроків.

Крім того, українська сторона наполягає на забезпеченні цілковитої безпеки роботи співробітників місії ОБСЄ. СММ ОБСЄ повинна мати безперешкодний доступ до всієї території України, як це передбачено її мандатом.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що припинення війни на Донбасі залишиться у пріоритеті для президента Володимира Зеленського.

Джерело: Дарка Оліфер