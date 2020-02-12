Прекращение войны на Донбассе останется в приоритете – Ермак

Для президента Владимира Зеленского и Офиса президента прекращение войны на Донбассе всегда будет одним из приоритетов.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак во время брифинга.

– Сегодня для президента и Офиса президента одним из приоритетов является, и всегда будет, прекращение войны на Донбассе в интересах Украины, – сказал Ермак.

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Он добавил, что финальной точкой в этом вопросе должно стать проведение выборов на Донбассе по украинскому законодательству.

Это означает, что они должны пройти лишь после того, как с временно оккупированных территорий выведут все иностранные войска и незаконные вооруженные формирования. А также Украина должна возобновить контроль над границей с РФ.

По словам Ермака, внешнеполитические направления также будут в центре его внимания.

К слову, глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что внешней политике будет уделяться больше внимания после назначения Андрея Ермака главой Офиса президента.

Видео: Офіс президента України