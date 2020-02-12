Правительство ликвидировало региональные сервисные центры МВД

12 февраля правительство сократило количество территориальных органов МВД и ликвидировало региональные сервисные центры.

По предварительным данным, сокращению будут подлежать 3-8% работников.

Также в областях, Киеве и АР Крым отдельно будут созданы территориальные подразделения главного сервисного центра МВД без статуса юридических лиц.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что благодаря этому проекту постановления уменьшатся административные расходы и упростится процедура обеспечения подразделений.

Также Правительство приняло распоряжение о передаче части бюджетных назначений, предусмотренных МВД в 2020 году.

Принятым распоряжением Министерству иностранных дел передается почти 35 млн. Гривен предусмотренных в 2020 году Министерству внутренних дел для Нацполиции.

Ранее Факты ICTV писали, что Нацполиция введет карточки для определения уровня насилия в семье.