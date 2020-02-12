Уряд ліквідував регіональні сервісні центри МВС

12 лютого уряд скоротив кількість територіальних органів МВС та ліквідував регіональні сервісні центри.

За попередніми даними, скороченню підлягатимуть 3-8% працівників.

Також в областях, Києві та АР Крим окремо будуть створені територіальні підрозділи головного сервісного центру МВС без статусу юридичних осіб.

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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков зазначив, що завдяки цьому проекту постанови зменшаться адміністративні витрати та спроститься процедура забезпечення підрозділів.

Також Уряд ухвалив розпорядження про передачу частини бюджетних призначень, передбачених МВС в 2020 році.

Ухваленим розпорядженням Міністерству закордонних справ передається майже 35 млн. гривень передбачених у 2020 році Міністерству внутрішніх справ для Нацполіції.

Раніше Факти ICTV писали, що Нацполіція введе картки для визначення рівня насильства в сім’ї.