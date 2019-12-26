Во Франции десятки людей отравились на рождественской службе

На севере Франции в городе Карлепоне не менее 21 человека обратились в больницу после того, как почувствовали себя плохо во время рождественской службы.

Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль.