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Во Франции десятки людей отравились на рождественской службе

На севере Франции в городе Карлепоне не менее 21 человека обратились в больницу после того, как почувствовали себя плохо во время рождественской службы.

Во Франции десятки людей отравились на рождественской службе

Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль.

Из здания храма эвакуировали около 150 человек.

Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии. Еще 19 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ.

Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.

К слову, настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что реставрационные работы после пожара могут начать только в 2021 году.

Источник: AFP

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