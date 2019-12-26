Во Франции десятки людей отравились на рождественской службе

На севере Франции в городе Карлепоне не менее 21 человека обратились в больницу после того, как почувствовали себя плохо во время рождественской службы.
Спасателей вызвали в церковь прямо во время богослужения, когда сразу несколько прихожан пожаловались на сильную головную боль.
Из здания храма эвакуировали около 150 человек.
Двое пострадавших находились в тяжелом состоянии. Еще 19 человек госпитализированы в состоянии средней тяжести.
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По предварительным данным, причиной отравления стал угарный газ.
Как именно газ оказался в церковных помещениях, сейчас устанавливает прокуратура.
К слову, настоятель собора Парижской Богоматери Патрик Шове заявил, что реставрационные работы после пожара могут начать только в 2021 году.
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